Зеленский: Россия пытается извратить договоренности и обмануть США и весь мир

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке извратить договоренности, а также обмануть США и весь мир. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — пишет Зеленский.
Под обманом глава киевского режима подразумевает инициативу России снять против нее санкций в сельскохозяйственном секторе. Имеется в виду возвращение российского экспорта в рамках заключения перемирия в Черном море.
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