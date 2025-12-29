Умеров: Зеленский встретиться с Трампом уже в январе

29 декабря 2025, 17:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинская и американская делегации во Флориде договорились о подготовке встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в январе 2026 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.





Напомним, что 28 декабря Трамп принял Зеленского в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После переговоров украинский президент сообщил, что команды США и Украины встретятся на следующей неделе для финализации всех обсуждённых вопросов. Кроме того, на январь запланирована встреча Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.





«Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч [Зеленского и Трампа] в Вашингтоне в январе», — заявил Умеров.