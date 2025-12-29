Путин: подразделения ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

29 декабря 2025, 17:01

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.