Путин: подразделения ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения
Подразделения ВСУ отступают везде, по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Глава государства подчеркнул, что в 2026 году ВС РФ должны продолжать защищать приграничные регионы страны. По словам российского лидера, военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, выполняют свои боевые задачи во имя интересов РФ.
Путин также выразил благодарность всем российским военным, которые находятся на линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
