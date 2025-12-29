В России оценили возможность заключения мира на Украине в начале 2026 года

29 декабря 2025, 15:31

Политолог Кортунов: ключевые вопросы по миру на Украине остаются нерешенными

Фото: iStock/FabrikaCr

Пока рано говорить о возможности достижения мира между Россией и Украиной в начале 2026 года. Так считает политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.





По его словам, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продемонстрировала, что пока стороны не готовы к принципиальным изменениям своих позиций.





«Ключевые вопросы остаются несогласованными, в том числе территориальное размежевание и конкретные гарантии безопасности, которые Штаты готовы предоставить Украине», — сказал Кортунов в разговоре с Москвой 24.

«Хоть к этому он явно стремился, показывал готовность, например, те же выборы провести. В целом Зеленский уезжает из Штатов с пустыми руками... Хоть в январе в Вашингтоне будет процедура согласования нового федерального бюджета, я сильно сомневаюсь, что хотя бы что-то Украина получит», — заявил эксперт.