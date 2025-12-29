В России оценили возможность заключения мира на Украине в начале 2026 года
Политолог Кортунов: ключевые вопросы по миру на Украине остаются нерешенными
Пока рано говорить о возможности достижения мира между Россией и Украиной в начале 2026 года. Так считает политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продемонстрировала, что пока стороны не готовы к принципиальным изменениям своих позиций.
«Ключевые вопросы остаются несогласованными, в том числе территориальное размежевание и конкретные гарантии безопасности, которые Штаты готовы предоставить Украине», — сказал Кортунов в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что пока не удается найти компромиссы в вопросах Запорожской атомной электростанции и возможности проведения референдума относительно территориальной принадлежности Донбасса.
Кортунов уверен, что в ближайшем будущем состоится еще несколько раундов серьезных и трудных переговоров. Эксперт не исключил и возможный контакт президента России Владимира Путина и Зеленского, когда останется всего один или два принципиальных вопроса.
Тем временем политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT заявил, что Зеленскому не удалось сдвинуть Трампа на проукраинские позиции.
«Хоть к этому он явно стремился, показывал готовность, например, те же выборы провести. В целом Зеленский уезжает из Штатов с пустыми руками... Хоть в январе в Вашингтоне будет процедура согласования нового федерального бюджета, я сильно сомневаюсь, что хотя бы что-то Украина получит», — заявил эксперт.
Он отметил, что на сегодняшний день время работает против Украины. Трамп может ждать, когда ситуация для ВСУ на фронте станет критической, и Украине придется согласиться на все условия Москвы. Позиции Киева становятся всё более и более шаткими, заключил Дудаков.