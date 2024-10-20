Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует устроить там настоящий переворот. Она намеревается незаметно и исподволь расширить её полномочия и постепенно превратить в национальный авторитарный орган власти.
Об этом заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, у главы ЕК готов не только план, но и разработаны методы его воплощения. Она собирается поставить на ключевые посты лоялистов, а критиков представить как маргиналов.
В то же время фон дер Ляйен, будучи опытным кабинетным манипулятором, создаст сложную систему систему зависимостей и пересекающихся обязанностей, что не позволит ни одному человеку получить сколько-нибудь заметное влияние. Всё это, по словам колумниста, подготовит почву для «захвата власти».
Фази подчёркивает, что подобные процессы идут в ЕК уже около 15 лет. Именно ради усиления своего влияния комиссия использовала и поддерживает перманентный кризис в Европе, в том числе и конфронтацию с Россией. Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой тяжёлой и беспокойной стадии его существования, заключил журналист.
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В то же время фон дер Ляйен, будучи опытным кабинетным манипулятором, создаст сложную систему систему зависимостей и пересекающихся обязанностей, что не позволит ни одному человеку получить сколько-нибудь заметное влияние. Всё это, по словам колумниста, подготовит почву для «захвата власти».
Фази подчёркивает, что подобные процессы идут в ЕК уже около 15 лет. Именно ради усиления своего влияния комиссия использовала и поддерживает перманентный кризис в Европе, в том числе и конфронтацию с Россией. Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой тяжёлой и беспокойной стадии его существования, заключил журналист.
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Александр Бойцов