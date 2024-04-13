«Уничтожат в любое время»: В США осознали свою беспомощность перед Россией

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Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouТube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, Вооружённые силы стран Североатлантического альянса совсем не подготовлены к затяжным боевым столкновениям и будут не способны в них участвовать.
Он также указал, что ВС РФ представляют из себя единую крупную армию. В способности же стран альянса собрать свои силы воедино Риттер усомнился.
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«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, ее численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Риттер.
Он также указал, что ВС РФ представляют из себя единую крупную армию. В способности же стран альянса собрать свои силы воедино Риттер усомнился.
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Евгения Парфентьева