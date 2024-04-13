Британский генерал Бэрронс предрёк поражение Украины в 2024 году

Фото: iStock/JARAMA
Бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс указал на возможное поражение Украины в 2024 году. Об этом сообщает BBC.
Он подчеркнул, что в один момент киевские власти придут к осознанию невозможности победы. В этом случае украинским военным больше не будет смысла сражаться и умирать за то, что невозможно защитить.
В настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, личного состава и средств ПВО. Россия, в свою очередь, пользуется преимуществом пять к одному в артиллерии, боеприпасах и личном составе, подкреплённым использованием новейшей военной техники.
В заключение Бэрронс добавил, что летом ожидается крупное российское наступление, в результате которого ВС РФ вторгнуться в районы Украины, где ВСУ уже не смогут их остановить.
Читайте также:
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру
Сальдо оценил возможность распада Украины
В настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов, личного состава и средств ПВО. Россия, в свою очередь, пользуется преимуществом пять к одному в артиллерии, боеприпасах и личном составе, подкреплённым использованием новейшей военной техники.
В заключение Бэрронс добавил, что летом ожидается крупное российское наступление, в результате которого ВС РФ вторгнуться в районы Украины, где ВСУ уже не смогут их остановить.
Читайте также:
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру
Сальдо оценил возможность распада Украины
Анастасия Чинкова