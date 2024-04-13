«До Днепра»: В ВСУ начали рассчитывать, какие территории потеряют в ближайшее время

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Без поддержки западных партнёров ВСУ могут потерять территории до реки Днепр, об этом заявил командир батальона специального назначения украинской армии Павел Куриленко в интервью для The Daily Telegraph.
«Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Она (линия фронта — ред.) застынет вдоль реки Днепр, и мы потеряем территории вплоть до этой черты. Этот так называемый переломный момент, который сейчас наступает, искусственно создан нашими западными партнерами», — считает Куриленко.
Он также описал, как выглядит ситуация с передачей оружия от западных партнёров Вооружённым силам Украины. По его словам, поставки идут медленно, оружие и боеприпасы заканчиваются быстрее, чем их успевают обновлять.
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