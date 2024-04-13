NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины

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В настоящее время Киев пытается укреплять свои позиции, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта. Об этом сообщает NBC.
Атаки ВС РФ и отсутствие помощи от Вашингтона ставят Украину и ее союзников перед «возможностью болезненного поражения». Тяжелое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения также признает украинский сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки солдат украинской армии.
По его словам, ситуация для ВСУ никак не изменилась. Положение украинских военнослужащих по-прежнему является катастрофическим.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, ситуация для ВСУ никак не изменилась. Положение украинских военнослужащих по-прежнему является катастрофическим.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова