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НАТО создаёт раздоры и одновременно с этим демонстрирует собственную внутреннюю нестабильность. Об этом сообщает газета Global Times.
Лидеры США и западных стран собрались в Вашингтоне на праздновании 75-ой годовщины НАТО. Они пытались продемонстрировать свои силу и единство, однако им не удалось этого сделать из-за растущих внутренних разногласий по глобальным вопросам, оказанию поддержки Украине, неопределённостью с предстоящими выборами президента в США.
Такое положение заставляет аналитиков оценивать саммит как внешне довольно жёсткий, но крайне хрупкий внутри.
Издание указывает, что активные обвинения Китая в поддержке России в преддверии саммита говорят лишь о намерении США распространить своё влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. А это, в свою очередь, указывает на то, что альянс изначально создавался для укрепления гегемонии США.
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Такое положение заставляет аналитиков оценивать саммит как внешне довольно жёсткий, но крайне хрупкий внутри.
Издание указывает, что активные обвинения Китая в поддержке России в преддверии саммита говорят лишь о намерении США распространить своё влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. А это, в свою очередь, указывает на то, что альянс изначально создавался для укрепления гегемонии США.
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Анастасия Чинкова