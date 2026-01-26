«Упорное настаивание на территории»: в МИД Германии недовольны подходом Москвы
Глава МИД Германии раскритиковал позицию России на переговорах по Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство переговорами с Россией, отмечая, что Москва «упорно настаивает на ключевом территориальном вопросе».
Свои комментарии дипломат дал The Guardian, отметив, что такая позиция затрудняет продвижение переговорного процесса.
«То, что я слышу и читаю сегодня, в том числе о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, — это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе», — сказал Вадефуль.Он добавил, что без проявления гибкости переговоры могут либо затянуться надолго, либо не дать результатов на данном этапе.
Продолжение трёхсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «дружелюбие на нынешней стадии переговоров вряд ли возможно» и подчеркнул, что Москва не будет публично раскрывать детали, но для России имеют принципиальное значение.