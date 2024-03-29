«Урок, который усвоил Наполеон»: В США сделали предупреждение для Франции

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Если президент Франции Эммануэль Макрон решит отправить войска для защиты Украины, то они оттуда никогда не выберутся. В этом уверен заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся», — заявил Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Он также сомневается, что Макрон все-таки решится отправить войска на Украину в свете подготовки к летним Олимпийским играм в Париже. Джонсон считает, что французский лидер не станет ставить подобное событие под угрозу.
Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.
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Элина Позднякова