Ушаков: Договоренности Путина и Трампа остаются основой для решения проблем

10 октября 2025, 17:51

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Достигнутые на переговорах в Анкоридже договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом являются фундаментом для дальнейшего урегулирования проблем. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью газете «Коммерсант».





Он отметил, что «элементы этих договоренностей» можно рассматривать как «кубики», из которых можно складывать решения насущных вопросов. При этом помощник президента опроверг мнение о том, что «потенциал Анкориджа исчерпан».





«Ошибочно было сказано, что потенциал исчерпан. Он совершенно не исчерпан! И у нас другого нет просто! Еще раз: это основа!» — добавил он.

«Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию», — резюмировал помощник российского лидера.