Ушаков: после саммита на Аляске Путин готов к шагам навстречу по Украине

10 октября 2025, 16:54

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Во время недавних переговоров на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность пойти на определённые уступки в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью изданию «Коммерсантъ».





По его словам, эти уступки или, скорее, шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить от блока Украины и Европы.





«Мы там (в Анкоридже) пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», — отметил Ушаков.