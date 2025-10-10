Ушаков: после саммита на Аляске Путин готов к шагам навстречу по Украине
Во время недавних переговоров на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность пойти на определённые уступки в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью изданию «Коммерсантъ».
По его словам, эти уступки или, скорее, шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить от блока Украины и Европы.
«Мы там (в Анкоридже) пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», — отметил Ушаков.
Подробности переговоров и конкретные условия уступок не раскрываются, однако подобные заявления могут свидетельствовать о поиске путей для достижения компромисса в конфликте вокруг Украины.