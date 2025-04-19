Ушаков: Негативный фон на Западе мешает мирному урегулированию украинского конфликта

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)
Администрация президента США и сам Дональд Трамп понимают истинные причины конфликта на Украине. Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина.
Такое мнение он высказал в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин.» журналистом Павлом Зарубиным. Тот опубликовал выдержки из интервью с чиновником кремлёвской администрации в своём телеграм-канале.
Позже он добавил, что в последние годы в США создал антироссийский фон, мешающий продвигать «разумные идеи».
15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в процессе диалога между Россией и США ощущается желание американской стороны вникнуть в причины украинского конфликта.
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«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта [на Украине]», — сказал Ушаков.
Позже он добавил, что в последние годы в США создал антироссийский фон, мешающий продвигать «разумные идеи».
15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в процессе диалога между Россией и США ощущается желание американской стороны вникнуть в причины украинского конфликта.
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Александр Бойцов