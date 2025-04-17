В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)
Москва даст Вашингтону определенный сигнал по месячному мораторию на удары по объектам энергетики в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал он.
По словам Ушакова, о ситуации с мораторием говорить «нужно именно с американцами». Помощник Верховного главнокомандующего добавил, что глава государства приказал прекратить удары по энергетике во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, который и предложил мораторий. Ранее стало известно, чего ждет Трамп от Москвы.
Читайте также:
На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
Стали известны цели Трампа по перемирию на Украине
Зеленский утверждает, что КНР поставляет оружие России
Никита Кротов