ЕК продолжает работу по использованию активов РФ для Украины

24 ноября 2025, 16:11

Пиньо: ЕК продолжает работу по использованию активов России для кредита Киеву

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз продолжает работу над возможным использованием российских активов в качестве основы для кредита Украине, и эта тема стала особенно актуальной на фоне текущих переговоров.





Такую информацию сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Ее цитирует РИА Новости.





«Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится ещё более актуальной в контексте текущих обсуждений», — произнесла она на брифинге.