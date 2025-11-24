ЕК продолжает работу по использованию активов РФ для Украины
Пиньо: ЕК продолжает работу по использованию активов России для кредита Киеву
Евросоюз продолжает работу над возможным использованием российских активов в качестве основы для кредита Украине, и эта тема стала особенно актуальной на фоне текущих переговоров.
Такую информацию сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Ее цитирует РИА Новости.
«Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится ещё более актуальной в контексте текущих обсуждений», — произнесла она на брифинге.
ЕК активно стремится получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Сейчас речь идет о сумме около 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина должна будет вернуть после завершения конфликта, при условии «выплаты ей материального ущерба Москвой».
Однако Бельгия пока не дала согласия на такое использование российских средств.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 ноября заявила, что в Бельгии осознают неправомерность идеи о «репарационном кредите» Украине за счет российских активов и понимают, что это может привести к ответным действиям со стороны Москвы.