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Стало известно, какой подарок Путин подарил королю Бахрейна

Ушаков: Путин подарил королю Бахрейна удлинённый Aurus
23 мая 2024, 18:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Об этом подарке рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ рассказал, что лидеры в ходе встречи обменялись подарками.

«Да, конечно. Могу сказать — в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», — рассказал Ушаков, говоря об обмене подарками.



Напомним, 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин встретились в Кремле. Мероприятие состоялось в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи лидеры обсудят перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной областях.


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#переговоры
Россия откроет посольства в трёх дружественных государствах
Лавров: Россия откроет посольства в Нигере, Южном Судане и Сьерра-Леоне
23 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/macky_ch

Россия проводит подготовительные работы перед открытием посольств в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе приёма по случаю Дня Африки.
Министр подчеркнул, что в этих трёх африканских странах появятся полноценные дипломатические миссии.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова республиканца Майкла Маккола, который призвал разрешить украинской армии ударять вглубь России оружием американского производства. Она указала на адрес американского посольства в Москве и призвала разрешить ВСУ нанести по нему удар.

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Стал известен мотив стрелявшего в Фицо
Стрелявший в премьера Словакии был против прекращения поставок оружия на Украину
23 мая 2024, 18:32

Фото: iStock/Rawf8

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал против остановки поставок оружия на Украину, это и стало основным мотивом для совершения покушения на политика. Информация подтверждена в заявлении суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха сообщал, что преступник является проукраинским, однако, по его словам, западные СМИ пытаются скрыть этот факт.


«Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря», — написал Блаха в своём Telegram-канале.

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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#покушение
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Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва
Эстония заявила о якобы снятии Россией буев на реке Нарва
23 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/Racide

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там указано, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей.

Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев.

Департамент полиции и погранохраны свяжется с Пограничной службой ФСБ России для получения разъяснений по данному вопросу, указано в сообщении.

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#эстония
#россия
#граница
#пограничники
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Орбан заявил, что Россия должна вести переговоры не с Украиной, а с США
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
23 мая 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо провести переговоры России и США, которые определят систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Blikk.hu.
Он подчеркнул, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно, поскольку за Киевом стоит весь Запад. Фактически, в настоящее время, по словам Орбана, разворачивается прокси-война, которая требует проведения переговоров, в частности, с США.

Орбан заявил о необходимости параллельного ведения двух абсолютно разных переговорных процессов. Москва и Киев должны контактировать, но одновременно с этим Москва должна вести и «настоящие переговоры» с Вашингтоном. Они будут касаться не только украинского конфликта, но и все системы безопасности в Европе на последующие 20-30 лет.

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#украина
#россия
#сша
#переговоры
#венгрия
#виктор орбан
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Украине направили список из 500 пленных для обмена
Москалькова направила Любинцу список из 500 пленных
23 мая 2024, 17:48

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Любинцу список из 500 пленных.
Их Украина не забирает по обмену, написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

По ее словам, Киев не забирает пленных военнослужащих уже несколько месяцев. Страна не торопится вернуть их родным и близким. Вместо этого Украина выставляет все новые надуманные условия.

Также Россия предлагала Украине поменять двух католических священников на православных. Внятного ответа тоже ​не поступило, добавила она.

Омбудсмен лично посетила пленных католических священников, чтобы проверить условия их содержания. Они соответствуют международным нормам.

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#россия
#украина
#плен
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Володина заинтересовала судьба Чубайса, который перевёл все свои деньги в Израиль
Володин поинтересовался судьбой Анатолия Чубайса
23 мая 2024, 17:42

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался судьбой экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который перевёл все свои средства в Израиль, где открыл собственный фонд. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что интерес Володина к Чубайсу возник на фоне рассмотрения темы защищённости бизнеса в России, а также о тех, кто «отобрал деньги» и покинул страну. Спикер парламента добавил, что в России люди, ведущие бизнес защищены больше, чем в любой другой стране.

Володин добавил, что деньги, которые Чубайс вложил в создание своего фонда в Израиле, он заработал в России. В связи с этим, депутат призвал не говорить о том, что за рубежом всё якобы более защищено, чем в России.

Ранее сообщалось, что Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований (ЦРС), который открылся в Израиле. Организация будет заниматься изучением новейшей истории России в период после 1991 года. По словам Чубайса, идея об открытии центра пришла к нему потому, что он давно хочет понять новейшую российскую историю.

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#вячеслав володин
#госдума
#россия
#бизнес
#израиль
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Захарова предложила США обстрелять собственное посольство в Москве
Захарова назвала посольство США целью ВСУ после призыва разрешить удары по РФ
23 мая 2024, 17:31

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее в ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения.

Захарова в ответ на это указала конкретный адрес, по которому нужно разрешить ВСУ нанести удар, – Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр. 1-9.

Таким образом, дипломат указала на здание американского посольства в России. Она добавила, что при необходимости детализации по автопарку американских дипломатов, следует обращаться в Департамент государственного протокола МИД РФ.

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#сша
#посольство
#украина
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Украинцы сами должны определить легитимность Зеленского, заявил Песков
23 мая 2024, 17:20

Украинцы должны сами определять легитимность своего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что граждане должны самостоятельно определится с тем, сохраняется ли легитимность президента путём решения Конституционного суда или иным способом.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, а проведение выборов президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы в настоящее время «несвоевременны».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны будут ответить политическая и правовая системы самой Украины.

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#украина
#политика
#дмитрий песков
#россия
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Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо
23 мая 2024, 16:06

Фото: iStock/Diy13

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе их телефонного разговора припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
Он пояснил, что его собеседник перечислил целый ряд мер, которые будет быть приняты западными партнёрами в случае преодоления вето на закон об иноагентах.

Еврокомиссар указал на инцидент, произошедший с Фицо и призвал быть очень острожными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Грузии введением санкционных ограничений в ответ на принятие закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов ответных мер, но то, что они будут предприняты, если Грузия не пересмотрит свой решение, – это факт.

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#грузия
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#роберт фицо
#словакия
#евросоюз
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