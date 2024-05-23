Стало известно, какой подарок Путин подарил королю Бахрейна

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Об этом подарке рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ рассказал, что лидеры в ходе встречи обменялись подарками.
Напомним, 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин встретились в Кремле. Мероприятие состоялось в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи лидеры обсудят перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
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«Да, конечно. Могу сказать — в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», — рассказал Ушаков, говоря об обмене подарками.
Напомним, 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин встретились в Кремле. Мероприятие состоялось в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи лидеры обсудят перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
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Элина Позднякова