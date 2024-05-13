Вучич неожиданно оправдался за радушный прием жены Зеленского

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Сербии нужно сотрудничать с Украиной, не признавшей самопровозглашенное Косово. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, объясняя приём супруги Владимира Зеленского Елены в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.
«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.Как утверждает Вучич, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы он выступил против приема Косово в Совет Европы.
До этого глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что приём Елены Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак