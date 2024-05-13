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Вучич неожиданно оправдался за радушный прием жены Зеленского

Вучич рассказал о причинах радушного приема украинских политиков в Белграде
13 мая 2024, 23:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сербии нужно сотрудничать с Украиной, не признавшей самопровозглашенное Косово. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, объясняя приём супруги Владимира Зеленского Елены в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.
«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.
Как утверждает Вучич, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы он выступил против приема Косово в Совет Европы.



До этого глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что приём Елены Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сербия
#владимир зеленский
Слуцкий: Белоусов — нестандартно мыслящий, преданный России человек
13 мая 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является преданным стране и нестандартно мыслящим человеком.
Он выразил уверенность в том, что Белоусов справится с возложенными на него задачами на новой должности.

При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.

«Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Но я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что всё равно эти члены правительства будут назначены. Это деструктивный подход и попытка запутать избирателей», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.

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#мнение
#россия
#министр
#депутат
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Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой
13 мая 2024, 19:58

Фото: сайт Кремля

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, занимая должность секретаря Совбеза РФ, будет отвечать за курирование работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет её прямым руководителем.
Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что руководителем ФСВТС по-прежнему остаётся Дмитрий Шугаев.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

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Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ
13 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Информация об этом появилась в базе ведомства. Игорь Александрович Воронченко 1964 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в сообщении не указывается.

Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.

Подробностей ​не приводится.

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#розыск
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Путин провел совещание Совбеза России с новым секретарем Сергеем Шойгу
13 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На совещании присутствовал экс-министр обороны Сергей Шойгу, который в настоящее время назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».

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#сергей шойгу
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#губернаторы
#путин
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«Украину не будет смысла восстанавливать»: Столтенберг сделал шокирующее заявление
Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать при её поражении
13 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Zeferli

Украину не будет смысла восстанавливать, если она проиграет в конфликте с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках молодежного саммита Североатлантического альянса.
«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что сейчас главной задачей являются регулярные поставки вооружения Украине. Тогда НАТО поможет Украине восстановить институты безопасности и вступить в альянс.

Ранее Столтенберг также заявлял, что доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.

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«Тревожное событие»: В Германии сделали громкое заявление о Белоусове
BZ: назначение Белоусова главой Минобороны станет тревожным знаком для Запада
13 мая 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин послал Западу и Украине жёсткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового министра Обороны РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что подобным назначением Москва даёт понять, что делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Таким образом, автор статьи выразил уверенность, что Россия не намерена сворачивать с о своего пути.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.

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«Приезжал и алтарничал»: появились подробности о тайной жизни нового министра обороны
Кандидат на пост министра обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме
13 мая 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов помогал священнослужителям в храме, который находится в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.
После того, как президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ в сети появилась фотография, где экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Царевский.

Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.

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Депутат Красов: Знания и опыт Белоусова нужны России
13 мая 2024, 17:45

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отозвался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.
«Мы проводим СВО, и его знания и практический опыт нужны. Хочется пожелать сил, удачи и энергии. Президент России Владимир Владимирович всегда делал обдуманные шаги, это предложение, которое принёс он в Совфед, — в духе той обстановки, которая сложилась в настоящее время», — поделился в беседе с RT Красов.

А директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что предложение кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России связано с «подбором людей под задачи».

«Президент всегда хвалил принимаемые в этой области решения. Нарекания если и были, то носили факультативный характер. На новой должности Белоусов, на мой взгляд, займётся тем, что будет инсталлировать мобилизующуюся и военную часть экономики в общегражданскую. Надо сделать так, чтобы одно не разрушало другое», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мухин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.

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Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
Политолог Сафонов: ВС Молдавии готовятся к войне против Приднестровья и России
13 мая 2024, 16:32

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, заявил, что вооруженные силы Молдавии готовятся к возможной войне против Приднестровья и России, передает РИА Новости.
Он отметил, что последовательность военных учений в Молдове в 2023-2024 годах является частью подготовки молдавских войск к потенциальному конфликту. Сафонов также выразил опасения относительно законопроекта министерства национальной обороны Румынии, который предусматривает возможность введения румынских войск в страны, где проживают граждане Румынии.

Ранее министерство обороны Молдавии объявило о проведении масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»).

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