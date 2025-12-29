29 декабря 2025, 17:52

Политолог Дудчак: Слухи о возможном разговоре Путина и Зеленского безосновательны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сообщения западных СМИ о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского являются необоснованными. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.





Напомним, телеканал Fox News сообщил, что Путин может созвониться с Зеленским впервые за более чем пять лет.



По словам Дудчака, эта информация не соответствует действительности.





«Западные СМИ нередко позволяют себе распространять непроверенные сведения, не неся при этом никакой ответственности за их достоверность. Вся эта информация абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к происходящим событиям», — подчеркнул Дудчак в разговоре с Pravda.Ru.

«До американцев, до Трампа дошло, что с наскока решить сверхсложный вопрос российской безопасности не получится. Ведь суть не в конфликте Москвы с Киевом, а в поведении Запада и, в том числе, американской стороны, которая в свое время сделала много для эскалации», — уточнил эксперт.