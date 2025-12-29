«Непроверенные сведения»: Политолог оценил слухи о возможном разговоре Путина и Зеленского
Политолог Дудчак: Слухи о возможном разговоре Путина и Зеленского безосновательны
Сообщения западных СМИ о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского являются необоснованными. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Напомним, телеканал Fox News сообщил, что Путин может созвониться с Зеленским впервые за более чем пять лет.
По словам Дудчака, эта информация не соответствует действительности.
«Западные СМИ нередко позволяют себе распространять непроверенные сведения, не неся при этом никакой ответственности за их достоверность. Вся эта информация абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к происходящим событиям», — подчеркнул Дудчак в разговоре с Pravda.Ru.
По его словам, западные страны «могут изображать» посредников и создавать видимость участия в мирном урегулировании конфликта на Украине, однако его судьба решается на поле боевых действий и в рамках российских стратегических решений.
Тем временем военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что американская сторона, в конце концов, начала слышать Россию.
«До американцев, до Трампа дошло, что с наскока решить сверхсложный вопрос российской безопасности не получится. Ведь суть не в конфликте Москвы с Киевом, а в поведении Запада и, в том числе, американской стороны, которая в свое время сделала много для эскалации», — уточнил эксперт.
Он предположил, что будут созданы две группы для решения экономических вопросов, а также международной военной безопасности.