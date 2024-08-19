Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, однако Киев не идет на контакт

Фото: istockphoto / 3dmitry
Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации по международным делам, заявил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Однако в последнее время со стороны Киева не было никаких сигналов о готовности к контактам с Россией.
«На данный момент России не стоит начинать переговоры с Украиной. Предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов, озвученные Путиным, остаются в силе. Однако решение о начале переговоров будет зависеть от развития ситуации на поле боя, включая события в Курской области», — заявил SHOT помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что пока нет даже намёков на новые переговоры, но Россия всегда готова к диалогу.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к переговорам с Россией. Он заявил, что с 2014 года Киев провёл около 200 раундов переговоров, но это не привело к прекращению конфликта.
Читайте также:
Премьер-министр Индии нанесет визит в Польшу и на Украину
ВСУ тремя дронами-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост под Брянском
МИД: РФ ответит Германии в случае изъятия собственности в Берлине
Мира Полтева