ВСУ тремя дронами-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост под Брянском

Фото: Минобороны РФ
ВСУ атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.
Для атаки на мост в под Брянском запустили три дрона, к счастью, ни один из них не попал в цель. Два украинских БПЛА взорвались у пункта охраны, еще один не сдетонировал и упал в лесу, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
В результате атаки никто не пострадал. Также сообщается, что движение поездов на том участке закрыли еще до атаки. Инфраструктура железнодорожных путей тоже не пострадала.
Ранее сообщалось, что этой ночью, 19 августа, боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области. Людей из населенных пунктов продолжают эвакуировать другими путями.
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В результате атаки никто не пострадал. Также сообщается, что движение поездов на том участке закрыли еще до атаки. Инфраструктура железнодорожных путей тоже не пострадала.
Ранее сообщалось, что этой ночью, 19 августа, боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области. Людей из населенных пунктов продолжают эвакуировать другими путями.
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Лия Мурадьян