В Белом доме высказались о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе
Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе из-за организационных сложностей и необходимости предварительных переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Несмотря на ранее озвученное Трампом желание провести встречу с Путиным в ближайшие дни, значительные «логистические препятствия» делают это маловероятным. Напомним, что газета The New York Times (NYT) сообщала о намерении американского президента встретиться с российским коллегой «уже на следующей неделе».
Более того, издание подчеркивало, что Трамп хочет, чтобы встреча прошла без участия каких-либо европейских лидеров. Свои последующие переговоры с Зеленским он собирается провести с аналогичным условием.
Напомним, что президент России Владимир Путин 6 августа встретился со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом в Кремле. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что основными темами переговоров стали украинский кризис и перспективы стратегического взаимодействия между Россией и США.
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