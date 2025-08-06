В Белом доме высказались о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе

06 августа 2025, 23:47

CNN: Встреча Трампа и Путина вряд ли пройдет на следующей неделе

Фото: iStock/vchal

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе из-за организационных сложностей и необходимости предварительных переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.