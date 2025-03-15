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Стало известно о запланированной встрече Путина на 9 мая

Путин встретится в Москве 9 мая с Лукашенко, Рахмоном и Алиевым
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться в Москве в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сказано в сообщении.
В Кремле уточнили, что в рамках неформальной встречи Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко созвонились с Ильхамом Алиевым.

Ранее Владимир Путин дал свою оценку насчет российско-американских отношений. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил на совещании с постоянными членами российского Совбеза.

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AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай
15 марта 2025, 17:00

Павел Дуров и Татьяна Арно (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Суд разрешил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию и отправиться в Дубай. Об этом пишут обозреватели Agence France-Presse.
«Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда», — сказано в публикации.
Павла Дурова задержали во французской авиагавани Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку 24 августа 2024 года. По данным некоторых СМИ, предпринимателя задержали за отказ сотрудничать с силовиками. Дурова тогда обвиняли в 12 преступлениях, включая размещение на площадке различного рода запрещенного контента. В итоге в политику конфиденциальности Telegram были внесены изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон называл дело Дурова политическим.

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#новости
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#уголовное дело
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Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Премьер Венгрии Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, включая призыв по Украине
15 марта 2025, 14:24

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и опубликовал их в социальной сети X.
Венгерский политик отметил, что граждане страны требует от Брюсселя мира, свободы и единства.

«Мы требуем мира в Европе и Союза, но без Украины», — отметил Орбан.

Премьер-министр призвал добиться равенства перед законом для всех государств-членов Европейского союза, восстановить отнятые у стран полномочия и укрепить их независимость. Также Орбан потребовал бороться с коррупцией, защищать христианское наследие Европы и запретить противоестественное перевоспитание детей.

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#ес
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Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным
Sky News: Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным
15 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Sven Loeffler

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ждал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение восьми часов, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Уиткофф пробыл в российской столице чуть более 12 часов, восемь из которых он провел в ожидании главы российского государства. По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Разговор Уиткоффа и Путина состоялся поздним вечером в Москве, после чего спецпосланник Трампа отправился в США. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в Москве, где провел около часа.

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#сша
#путин
#лукашенко
#посольство
#рф
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В США Европе предсказали «цивилизационное самоубийство»
Вице-президент США Вэнс: Европа рискует цивилизационным самоубийством из-за мигрантов
15 марта 2025, 05:45

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство» из-за неспособности контролировать миграционные потоки и ограничений свободы слова. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Вэнса, протестные настроения, которые привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских политиков, усугубляются репрессиями против граждан, выступающих против миграционной политики.

Он также раскритиковал действия европейских стран, подавляющих дискуссии о границах.

«Но вы также видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — указал Вэнс.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев.

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Власти США задумали ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии
NYT: США могут сильно ограничить въезд гражданам 10 стран, включая РФ и Белоруссию
15 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/Marcos Silva

Власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
Новые ограничения затронут туристов и мигрантов, которым, скорее всего, откажут в визах, тогда как состоятельные бизнесмены смогут посещать страну по деловым вопросам. Госдепартамент предложил разделить страны на три группы несколько недель назад, но список еще может измениться.

Первая группа включает 11 государств, таких как Афганистан, Иран и КНДР, которым полностью закроют границы США.

Вторая группа, куда вошли Россия, Белоруссия, Пакистан и еще семь стран, столкнется с серьезными ограничениями. Однако гражданам этих стран уже можно пересекать американскую границу.

Третья группа из 22 государств, включая Анголу, Камерун и Зимбабве, попала под частичный или полный запрет из-за недостатка данных о проверках.

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