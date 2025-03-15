Стало известно о запланированной встрече Путина на 9 мая

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться в Москве в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сказано в сообщении.В Кремле уточнили, что в рамках неформальной встречи Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко созвонились с Ильхамом Алиевым.
Ранее Владимир Путин дал свою оценку насчет российско-американских отношений. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил на совещании с постоянными членами российского Совбеза.
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Никита Кротов