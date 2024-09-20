Ветеран СВО Суразов возглавил спорткомитет Алтая

Видео: Telegram-канал «Время героев»
Ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» капитан Александр Суразов назначен главой Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Участник Программы «Время героев», капитан Александр Суразов назначен председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующий указ о назначении подписал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
На данном посту Суразов займется вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе: строительством спорткомплексов, развитием спорта в учебных заведениях и секций боевых искусств.
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