Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Уши западных спецслужб»: Путин назвал виновников проявления терроризма и экстремизма

«Уши западных спецслужб»: Путин назвал виновников проявления терроризма и экстремизма

Путин: за проявлением экстремизма и терроризма стоят западные спецслужбы
19 марта 2024, 14:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Западные спецслужбы связаны с любыми проявлениями терроризма и экстремизма на территории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что все попытки проникновения на российскую территорию групп диверсантов ВСУ, в числе которых были зафиксированы и зарубежные наёмники, провалились.

По словам Путина, за проявлениями терроризма и экстремизма, проявляющегося в различных формах, «видны уши» западных спецслужб.


Также глава государства добавил, что хозяева тех предателей, которые нападают на приграничные российские населённые пункты, совершенно не жалеют их и бросают на убой.

Читайте также:

В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники

Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию

Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
#владимир путин
#диверсанты
#терроризм
#экстремизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лётчик Юрчихин: Россией нельзя тупо манипулировать
19 марта 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин выразил уверенность в будущем России в связи с победой на выборах президента страны Владимира Путина.
Он подчеркнул, что Россией невозможно манипулировать.

«Россия — это не то государство, которым можно тупо манипулировать», — приводит RT слова Юрчихина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в том числе за рубежом. Так, спикер Кремля, опираясь на результаты голосования, заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах на пост российского президента в том числе и по мнению избирателей, находящихся за рубежом.

Читайте также:

Песков: Результаты голосования показывают, что Путин одержал победу и за рубежом

«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом

«Письма не будет»: Президент Германии отказался поздравлять Путина с переизбранием
#россия
#президент
#политика
#будущее
Следите за нашими новостями
в удобном формате
La Razón: Украина устала от Зеленского, ей нужен мир, а не оружие
19 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Liukov

Обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Об этом сообщает La Razón.
Автор материала отмечает, что несмотря на то что контрнаступление украинских войск не увенчалось успехом, украинский лидер Владимир Зеленский не просит международное сообщество о переговорах для урегулирования ситуации, а продолжает вести военные действия «с тупым упорством и серьёзным риском спровоцировать серьёзные последствия».

Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский. По его мнению, «Украина истечёт кровью в войне, в которой нельзя победить». Он также добавил, что Зеленскому ради общего блага придётся уступить РФ территории.

Читайте также:

Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой

Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
#военные
#украина
#владимир зеленский
#киев
#рф
#переговоры
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Business Insider: Военные НАТО не готовы к таким тяжелым боям, как на Украине
19 марта 2024, 14:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как те, что проходят на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
Военнослужащие в войсках НАТО делают ставку на короткие маневренные боевые столкновения с противником, однако конфликт на Украине показал, что картина боевых действий может быть совсем иной. Затяжные изматывающие бои для солдат альянса окажутся непосильными.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не планирует отправку своих войск на Украину. Мало того, он публично сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в своих выступлениях допустил такие перспективы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Читайте также:

Генсек НАТО Столтенберг сообщил о сроках передачи F-16 на Украину

Столтенберг призвал НАТО готовиться к конфронтации с Москвой на десятилетия

«Усиливаем фланги»: В НАТО объяснили наращивание присутствия у границ с РФ
#нато
#военные
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным
Шольц: для прямых переговоров с Путиным необходим правильный момент
19 марта 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент, передает Handelsblatt.
Канцлер ФРГ поделился, что напрямую общался с главой российского государства больше года назад, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц отметил, что он и Макрон намерены сделать это снова, но в «правильное время».

По его мнению, для начала переговоров Запад должен убедить российские власти в готовности поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Шольц подчеркнул, что в этом случае получится добиться справедливого мира.

Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.

Читайте также:

Шольц намерен провести переговоры с Путиным

Белый дом прокомментировал слова советника Байдена о победе Путина на выборах

Шольц рассказал о часовых разговорах с Путиным
#президент
#фрг
#макрон
#запад
#киев
#шольц
#переговоры
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Украины хотят потратить 200 млн долларов на развитие украинского языка
19 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/alzay

Украинские власти намерены направить 201 миллион долларов на программу по развитию национального языка. Об этом сообщает издание «Главком».
Ранее, 15 марта, правительство Украины одобрило программу по развитию украинского языка до 2030 года, разработанную министерством культуры. Её главная цель – «преодоление последствий русификации».

Приблизительный объём финансирования программы составит 201 миллион долларов. Из них 195,8 миллионов долларов покроет государственный бюджет, а оставшиеся 5,2 миллиона поступят из местных бюджетов.

Летом 2022 года украинские власти приняли закон, запрещающий включение русской музыки в общественных местах и в украинских медиа. Затем произошло ужесточение правил, и на Украине запретили ввоз в страну книг из России. В начале прошлого года на Украине вели запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.

Читайте также:

Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

На Украине хотят убрать русский жестовый язык

YLE: В Финляндии могут закрыть школу, где преподают русский язык и культуру
#украина
#язык
#программа
#культура
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия безвозмездно передаст Украине боевые катера
19 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/Sitikka

Власти Финляндии приняли решение о безвозмездной передаче Украине боевых военных катеров. Об этом пишет «Интерфакс».
Транспортировка катеров будет осуществляться через Румынию, президент страны Клаус Йоханнис уже согласовал такое решение.

«Румыния также обучит около 50 украинских солдат, как пользоваться катерами», — сообщил во вторник финляндский портал Yle со ссылками на румынскую новостную программу Observer и военный новостной сайт Monitorul Apararii si Securitaritatii.

Ранее сообщалось, что Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Также было принято решение об открытии в Румынии центра подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучаться украинские военнослужащие.

Власти Финляндии не раскрывают подробное содержание военной помощи Украине и в каком количестве будут направлены боевые катера.

Читайте также:

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
#финляндия
#украина
#румыния
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины
Бельгия готовит пакет военной помощи для Киева на 412 млн евро
19 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/macky_ch

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины в размере 412 миллионов евро. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что в него войдут 300 бронеавтомобилей LMV. Они предназначены для разведки, патрулирования, связи, сопровождения колонн и иных целей.

Такие машины активно продаются в другие страны. Так, свыше четырёх тысяч броневиков было продано в 15 государств, в том числе в Италию, которая заказала более двух тысяч единиц этой техники.

Добавим, что такие машины не предназначены для проведения крупномасштабных боевых действий.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала лидеров западных государств прекратить поставки вооружения на Украину и понять необходимость проведения мирных переговоров.

Читайте также:

Украина запросила срочную помощь у ЕС и США

В Чехии раскрыли, когда Украина получит боеприпасы, закупленные вне Евросоюза

Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину
#украина
#помощь
#всу
#финансирование
#поставки
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Результаты голосования показывают, что Путин одержал победу и за рубежом
19 марта 2024, 12:57

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в том числе за рубежом, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Спикер Кремля, опираясь на результаты голосования, заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах на пост российского президента в том числе и по мнению избирателей, находящихся за рубежом.

Напомним, президентские выборы впервые проходили в России на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта. Также впервые на выборах главы государства была применена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По результатам голосования, нынешний президент Владимир Путин набрал более 87 процентов. За Николая Харитонова проголосовали 4,3 процента избирателей, за Владислава Даванкова — 3,85, а за Леонида Слуцкого — 3,2.

Читайте также:

ЦИК: Явка избирателей на президентские выборы стала рекордной для России

Боррель: Выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке»

Песков о заявлении Белого дома: Другой реакции США на выборы не ожидали
#владимир путин
#дмитрий песков
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ России
19 марта 2024, 12:22

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Кронштадте прошла церемония вручения корабельных чаш экипажам подлодок.

Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления СМИ о назначении Моисеева на новую должность, отметил, что открытых указов о назначении принято не было, а говорить о документах под грифом «секретно» он не может.

До этого в сети распространилась информация о назначении нового врио главкома ВМФ России. 10 марта об этом писало издание «Фонтанка.ру».

Читайте также:

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России

В Кремле прокомментировали слухи о смене главкома ВМФ РФ

Раскрыта зарплата командира атомной подлодки ВМФ России
#вмф
#россия
#флот
#церемония
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф