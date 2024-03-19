«Уши западных спецслужб»: Путин назвал виновников проявления терроризма и экстремизма

Фото: сайт Кремля
Западные спецслужбы связаны с любыми проявлениями терроризма и экстремизма на территории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что все попытки проникновения на российскую территорию групп диверсантов ВСУ, в числе которых были зафиксированы и зарубежные наёмники, провалились.
По словам Путина, за проявлениями терроризма и экстремизма, проявляющегося в различных формах, «видны уши» западных спецслужб.
Также глава государства добавил, что хозяева тех предателей, которые нападают на приграничные российские населённые пункты, совершенно не жалеют их и бросают на убой.
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По словам Путина, за проявлениями терроризма и экстремизма, проявляющегося в различных формах, «видны уши» западных спецслужб.
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Анастасия Чинкова