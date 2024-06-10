Ушёл из жизни замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин

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Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва», журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.
«Скончался заместитель главного редактора Агентства «Москва» Александр Малютин. Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в сообщении.
Малютин родился в Новочеркасске 4 февраля 1964 года. В Ленинграде он окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее и Военную академию тыла и транспорта.
В 1992 году он устроился на работу в газету «Коммерсантъ», где проработал семь лет. После он был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.ru» и главным редактором газеты «Известия».
В Агентстве «Москва» Малютин работал с 2014 года: со дня его основания.
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