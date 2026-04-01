«Усиление влияния»: Стало известно, как конфликт с США отразится на Иране

01 апреля 2026, 15:53

Политолог Бычков: США усилили позиции Ирана в регионе

После завершения конфликта между США и Ираном Тегеран усилит свои позиции на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.





По его словам, еще слишком рано говорить о возможном ослаблении Ирана в регионе. Эксперт уверен, что после конфликта страна, наоборот, усилит свои позиции. США укрепили регионального игрока в лице Тегерана и спровоцировали его сближение с Северной Кореей и Россией.





«В ближайшей перспективе мы увидим усиление влияния Ирана, а формирующиеся сейчас экономические и торгово-транспортные отношения в Персидском заливе могут стать новой моделью в этом регионе», — пояснил Бычков в разговоре с RuNews24.ru.