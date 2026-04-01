Российский сенатор похвалил Иран за «перемалывание» ракет США

Сенатор Пушков: Иран стал мощнейшей машиной по «перемалыванию» ракет-перехватчиков CША
Российский сенатор Алексей Пушков назвал Иран мощнейшей машиной по уничтожению американских ракет-перехватчиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, возможности Тегерана в ракетной сфере стали инструментом, который наносит удар по военной гегемонии США. Сенатор сослался на данные агентства Bloomberg, согласно которым у стран Персидского залива осталось всего 400 ракет-перехватчиков. До начала активной фазы конфликта их запасы оценивались в 2,8 тысячи, однако почти все это уже израсходовали.
«Ракетный потенциал Ирана — страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю», — заключил Пушков.Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям и жертвам. Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия «превентивным ударом», ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
В ответ на агрессию Иран атаковал израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке. В настоящий момент география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.