Российский сенатор похвалил Иран за «перемалывание» ракет США

01 апреля 2026, 00:20

Сенатор Пушков: Иран стал мощнейшей машиной по «перемалыванию» ракет-перехватчиков CША

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Иран мощнейшей машиной по уничтожению американских ракет-перехватчиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.





По мнению Пушкова, возможности Тегерана в ракетной сфере стали инструментом, который наносит удар по военной гегемонии США. Сенатор сослался на данные агентства Bloomberg, согласно которым у стран Персидского залива осталось всего 400 ракет-перехватчиков. До начала активной фазы конфликта их запасы оценивались в 2,8 тысячи, однако почти все это уже израсходовали.





«Ракетный потенциал Ирана — страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю», — заключил Пушков.