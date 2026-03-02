«Устранить физически»: Иран выбрал цель для «точечного» ответа на убийство лидера

02 марта 2026, 19:00

Политолог Перенджиев допустил смерть Нетаньяху в качестве ответной меры Ирана

Фото: Istock/shellexx

Иран в ответ на убийство аятоллы Али Хаменеи может применить не только военно-технические, но и точечные меры, включая ликвидацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.





Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам эксперта, Тегеран уже задействует ракетные удары, атаки дронов и перекрытие Ормузского пролива, что наносит ущерб западным странам.



Эксперт добавил, что Иран объявил священную войну и пытается объединить мусульман для противостояния США и Израилю.

«Силовые структуры Ирана могут взаимодействовать с шиитскими общинами для того, чтобы, конечно, прежде всего физически устранить Нетаньяху, ну или как минимум кого-то из его окружения», — подчеркнул политолог.