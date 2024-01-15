Израильский футболист Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды

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Израильский футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды и ненависти, его цитирует израильский новостной сайт Ynet.
14 января Ехезкель, на 68-ой минуте матча, забил гол, после чего указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» со звездой Давида. Эта надпись символизирует сотый день вооружённого конфликта, разгоревшегося на территории сектора Газа, и поддержку израильской стороны. Турецкая прокуратура обвинила спортсмена в «выступление против национальных ценностей Турции» и отстранила от игр.
Ехезкель был задержан сразу после матча, а «Антальяспор» разорвал с ним контракт в одностороннем порядке.
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«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — заявил израильтянин на допросе в турецком надзорном ведомстве.
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Евгения Парфентьева