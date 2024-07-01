Увеличение госдолга угрожает обороноспособности США

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Рост государственного долга может негативно сказаться на обороноспособности США.
Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.
Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье журнала The National Interest, предупреждают о возможных серьёзных проблемах в экономике США, которые могут негативно сказаться на обороноспособности страны.
Аналитики видят риск ущерба источнику благосостояния и национальной мощи в неэффективной бюджетной политике и госдолге. Они предлагают ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие их сокращения в случае необходимости. Это поможет сохранить экономическое будущее и статус сверхдержавы.
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Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье журнала The National Interest, предупреждают о возможных серьёзных проблемах в экономике США, которые могут негативно сказаться на обороноспособности страны.
«В середине июня республиканцы в Объединённом экономическом комитете конгресса выразили беспокойство по поводу растущего государственного долга США, который на тот момент составлял 34,5 триллиона долларов. Этот долг, по их мнению, представляет угрозу для экономического роста, что, в свою очередь, может повлиять на способность страны занимать средства для будущих нужд, включая потребности национальной безопасности», — поделились в издании.
Аналитики видят риск ущерба источнику благосостояния и национальной мощи в неэффективной бюджетной политике и госдолге. Они предлагают ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие их сокращения в случае необходимости. Это поможет сохранить экономическое будущее и статус сверхдержавы.
Специалисты Международного валютного фонда также обеспокоены ростом госдолга США и призывают рассмотреть вопрос о повышении налогов.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп уже в апреле говорил о проблемах в экономике и о том, что действующий глава государства Джо Байден не контролирует ситуацию.
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Мира Полтева