Бывший помощник Дональда Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 600 тысяч солдат с начало СВО, а число жертв превысило 1 миллион. По словам политика в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld, в то же время у России погибло в 10 раз меньше военнослужащих — порядка 50-60 тысяч человек.