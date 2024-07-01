Захват Верховной Рады вооружёнными людьми: что известно о попытке госпереворота на Украине

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1 июля на Украине предотвратили новый государственный переворот, об этом рассказала СБУ в своём Telegram-канале.
Подробнее о том, кто, зачем и по чьему указу пытался свергнуть украинские власти, читайте в материале «Радио 1».
Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителям удалось установить и задержать группу лиц, которые готовились устроить беспорядки в украинской столице, чтобы свергнуть действующие военные и политические власти.
Предположительно, во главе мятежников стоит некий человек, который известен организацией антиукраинских акций с 2015 года. Имя подозреваемого не раскрывается.
По словам представителей СБУ, организаторы намеревались устроить в центре Киева якобы мирную акцию, а затем, силами собравшихся, напасть на здание Верховной рады и блокировать его. В ходе мятежа планировалось задействовать максимальное количество как украинских, так и иностранных ресурсов для распространения новостей о бунте. Таким образом заговорщики хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Отмечается, что глава мятежников привлёк к готовящейся акции соучредителей из общественных организаций Киева, Днепра и других регионов.
Сотрудникам СБУ удалось вовремя установить и задержать группу преступников, готовящих государственный переворот. В ходе обысков правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, а также мобильные телефоны, компьютерную технику и черновики, содержащие доказательства преступной деятельности. Если вина задержанных будет доказана — им грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Похожая ситуация уже случалась на Украине. 21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер, после чего на площадь Независимости (Майдан Незалежности) вышли около двух тысяч человек с мирной акцией протеста. Однако спустя некоторое время мирные протесты переросли в бои между украинцами и силовиками, тысячи человек разместили на площади палаточный лагерь и бастовали против киевский властей.
22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.
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Попытка госпереворота в Киеве
Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителям удалось установить и задержать группу лиц, которые готовились устроить беспорядки в украинской столице, чтобы свергнуть действующие военные и политические власти.
«Оперативники СБУ задержали группу общественных активистов и провокаторов, готовивших беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту», — уточнили представители украинских спецслужб.
Кто стоит за попыткой госпереворота на Украине
Предположительно, во главе мятежников стоит некий человек, который известен организацией антиукраинских акций с 2015 года. Имя подозреваемого не раскрывается.
Как задержанные планировали устроить госпереворот
По словам представителей СБУ, организаторы намеревались устроить в центре Киева якобы мирную акцию, а затем, силами собравшихся, напасть на здание Верховной рады и блокировать его. В ходе мятежа планировалось задействовать максимальное количество как украинских, так и иностранных ресурсов для распространения новостей о бунте. Таким образом заговорщики хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Отмечается, что глава мятежников привлёк к готовящейся акции соучредителей из общественных организаций Киева, Днепра и других регионов.
Как удалось задержать мятежников и что им грозит
Сотрудникам СБУ удалось вовремя установить и задержать группу преступников, готовящих государственный переворот. В ходе обысков правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, а также мобильные телефоны, компьютерную технику и черновики, содержащие доказательства преступной деятельности. Если вина задержанных будет доказана — им грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Майдан 2014
Похожая ситуация уже случалась на Украине. 21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер, после чего на площадь Независимости (Майдан Незалежности) вышли около двух тысяч человек с мирной акцией протеста. Однако спустя некоторое время мирные протесты переросли в бои между украинцами и силовиками, тысячи человек разместили на площади палаточный лагерь и бастовали против киевский властей.
22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.
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Евгения Парфентьева