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Захват Верховной Рады вооружёнными людьми: что известно о попытке госпереворота на Украине

СБУ удалось предотвратить новый госпереворот на Украине
01 июля 2024, 15:34
Фото: iStock/Olha Romaniuk

Фото: iStock/Olha Romaniuk

1 июля на Украине предотвратили новый государственный переворот, об этом рассказала СБУ в своём Telegram-канале.
Подробнее о том, кто, зачем и по чьему указу пытался свергнуть украинские власти, читайте в материале «Радио 1».

Попытка госпереворота в Киеве




Как сообщили в Службе безопасности Украины, правоохранителям удалось установить и задержать группу лиц, которые готовились устроить беспорядки в украинской столице, чтобы свергнуть действующие военные и политические власти.

«Оперативники СБУ задержали группу общественных активистов и провокаторов, готовивших беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту», — уточнили представители украинских спецслужб.

Кто стоит за попыткой госпереворота на Украине


Предположительно, во главе мятежников стоит некий человек, который известен организацией антиукраинских акций с 2015 года. Имя подозреваемого не раскрывается.

Как задержанные планировали устроить госпереворот


По словам представителей СБУ, организаторы намеревались устроить в центре Киева якобы мирную акцию, а затем, силами собравшихся, напасть на здание Верховной рады и блокировать его. В ходе мятежа планировалось задействовать максимальное количество как украинских, так и иностранных ресурсов для распространения новостей о бунте. Таким образом заговорщики хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Отмечается, что глава мятежников привлёк к готовящейся акции соучредителей из общественных организаций Киева, Днепра и других регионов.

Как удалось задержать мятежников и что им грозит


Сотрудникам СБУ удалось вовремя установить и задержать группу преступников, готовящих государственный переворот. В ходе обысков правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, а также мобильные телефоны, компьютерную технику и черновики, содержащие доказательства преступной деятельности. Если вина задержанных будет доказана — им грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Майдан 2014


Похожая ситуация уже случалась на Украине. 21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер, после чего на площадь Независимости (Майдан Незалежности) вышли около двух тысяч человек с мирной акцией протеста. Однако спустя некоторое время мирные протесты переросли в бои между украинцами и силовиками, тысячи человек разместили на площади палаточный лагерь и бастовали против киевский властей.

22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

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Увеличение госдолга угрожает обороноспособности США
01 июля 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Greggory DiSalvo

Рост государственного долга может негативно сказаться на обороноспособности США.
Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.

Аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье журнала The National Interest, предупреждают о возможных серьёзных проблемах в экономике США, которые могут негативно сказаться на обороноспособности страны.

«В середине июня республиканцы в Объединённом экономическом комитете конгресса выразили беспокойство по поводу растущего государственного долга США, который на тот момент составлял 34,5 триллиона долларов. Этот долг, по их мнению, представляет угрозу для экономического роста, что, в свою очередь, может повлиять на способность страны занимать средства для будущих нужд, включая потребности национальной безопасности», — поделились в издании.

Аналитики видят риск ущерба источнику благосостояния и национальной мощи в неэффективной бюджетной политике и госдолге. Они предлагают ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие их сокращения в случае необходимости. Это поможет сохранить экономическое будущее и статус сверхдержавы.

Специалисты Международного валютного фонда также обеспокоены ростом госдолга США и призывают рассмотреть вопрос о повышении налогов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп уже в апреле говорил о проблемах в экономике и о том, что действующий глава государства Джо Байден не контролирует ситуацию.

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#страны
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#расходы
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Макгрегор: Потери ВСУ с начала конфликта в 10 раз превышают российские
Экс-помощник Трампа Макгрегор: Украина потеряла 600 тысяч солдат с начала СВО
01 июля 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Olena_Z

Бывший помощник Дональда Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 600 тысяч солдат с начало СВО, а число жертв превысило 1 миллион. По словам политика в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld, в то же время у России погибло в 10 раз меньше военнослужащих — порядка 50-60 тысяч человек.
«Цифры могут достигать 60-63 тысяч. Но разница огромна», — пояснил Дуглас Макгрегор.
Полковник связывает такой разрыв в потерях с украинской медицинской эвакуацией и оказанием помощи, которые куда менее эффективны, чем у России.

Как отметил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, Запад запустил процесс свержения Владимира Зеленского, а попыток госпереворотов станет куда больше. Он добавил, что бывший украинский лидер потерял покровительство заокеанских хозяев после истечения президентского срока, провала швейцарского саммита и успехов России на фронте.

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#запад
#армия
#всу
#сша
#сво
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«Исчерпал себя»: что Запад сделает с Зеленским
Эксперт Смирнов: попытки госпереворота на Украине участятся
01 июля 2024, 14:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Запад запустил процесс свержения клана главы киевского режима Владимира Зеленского, попытки устроить на Украине госпереворот участятся. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей», — сказал Смирнов.

Он добавил, что бывшему украинскому лидеру больше не покровительствуют его заокеанские хозяева, а еще они лишили Зеленского иммунитета. Президентский срок политика истек, швейцарский саммит провалился, а Россия успешно проводит спецоперацию.

Ранее, по заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), были задержаны люди, якобы желавшие убрать военно-политическое руководство Украины, а также захватить парламент.

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В США молния ударила в 50 христиан

В Китае раскрыли, как учится сын Лукашенко
#мир
#сша
#украина
#владимир зеленский
#новости
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В Китае раскрыли, как учится сын Лукашенко
В Китае рассказали, что сын Лукашенко Николай является лучшим студентом на курсе
01 июля 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай является лучшим студентом курса. Об этом телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин.
Лукашенко-младший изучает биотехнологии, обучаясь в группе белорусских студентов по обмену. По словам Хао Пина, обучающиеся из Белоруссии являются усердными и голодными до знаний. Он отметил, что отпрыск Александра Лукашенко не говорит никому, кем является его отец и в целом скромный молодой человек.

«Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», — сказал секретарь.

Пекинский и Белорусский госуниверситет сотрудничают в рамках общих образовательных программ и договоренностей между государствами.

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Политолог Шаповалов заявил о поляризации французского общества

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#мир
#белоруссия
#китай
#александр лукашенко
#новости
#дети
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Против украинского журналиста Гордона* возбудили дело из-за призывов к убийству Путина
Прокуратура: В деле против Гордона* есть эпизоды с призывами убить Путина
01 июля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона было возбуждено в том числе из-за призывов убить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в суде заявила представитель государственного обвинения.
Она рассказала, что у журналиста, испытывающего чувство ненависти к российскому лидеру и негативно оценивающего СВО, возник умысел призвать к физическому устранению президента РФ, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Во исполнение этого замысла Гордон* разместил на своём канале YouTube обращение с призывом к устранению Владимира Путина из мести за его государственную и общественную деятельность.

Прокурор во время заседания 2-го Западного окружного военного суда также добавила, что украинский журналист призывал к убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко и развязыванию гражданской войны. Ещё в одном ролике, добавила гособвинитель, Гордон* обращался к США с призывом провести военную интервенцию против России с применением ядерного оружия.

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* Признан иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов в РФ
#сша
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#лукашенко
#рф
#владимир путин
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Политолог Шаповалов заявил о поляризации французского общества
01 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/Ole Schwander

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение о том, что выборы во Франции показали поляризацию общества страны.
«Выборы продемонстрировали дальнейшую поляризацию французского общества, усиление позиции правых и левых, и это становится катастрофой для Макрона, практически положив конец «макронизму» как явлению. Макрон останется у власти, он не собирается уходить до конца своего срока, но французские избиратели вынесли заслуженный приговор его действиям», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

До этого политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что если в случае принятия нового пакета антироссийских санкций Европа включит в него изъятие капиталов нашей страны, то это обернётся катастрофой в первую очередь для неё, так как никто больше хранить свои средства там не станет.

«Этот шаг покажет другим странам, что Европе нельзя доверять свои денежные средства. Нельзя отдавать деньги, которые взяты у государства на хранение, другой стране. Этот принцип нужно соблюдать всегда», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.

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#европа
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#политолог
#макрон
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Политолог Михайлов допустил победу правых на выборах во Франции
01 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/punkty

Политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.
Он отметил, что подобные настроения, которые видны во французском обществе, могут привести к окончательной победе правых.

«Первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен над коалицией Макрона. Сейчас во Франции доминируют другие настроения, и правые реально могут настроить большую часть населения против политики Макрона и, соответственно, в итоге выиграть окончательно парламентские выборы», — отметил в беседе с RT Михайлов.

Однако политолог, обозреватель Андрей Перла призвал не очаровываться правыми в западных обществах, поскольку они также могут выступать против России после победы на выборах.

«Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против нашей страны. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей. По крайней мере в истеблишменте», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Ранее сообщалось, что на досрочных выборах в Национальное собрание Франции проголосовала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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#выборы
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#страны
#политолог
#макрон
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Песков прокомментировал концентрацию ВСУ у белорусских границ
01 июля 2024, 13:32

Фото: Сайт Кремля

Данные белорусского Минобороны о стягивании ВСУ к республиканской границе являются причиной беспокойства для Москвы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что страны находятся в составе Союзного государства.
«И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал Песков.

Он допустил, что лидеры РФ и Белоруссии смогут поговорить об этом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если сочтут нужным.

Ранее сообщалось о напряженности на границе Белоруссии с Украиной.

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#дмитрий песков
#новости
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Бывший советник Трампа раскрыл планы мести чиновникам США
01 июля 2024, 13:27

Фото: Сайт Кремля

В случае победы Трамп инициирует расследование против американских чиновников.
Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон отметил, что расследование будет проводится в отношении некоторых высокопоставленных американских чиновников, которых Трамп подозревает в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила газета Politico.

«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал Стив Беннон.

Согласно информации, опубликованной в газете, в этот список включены: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Ранее генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай предполагал, что политика США в отношении Украины может измениться, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.

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