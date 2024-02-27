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Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо срочно снять с должности, после его слов в отношении России, с таким заявлением выступил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.
Напомним, ранее Столтенберг разрешил Вооружённым силам Украины использовать западные истребители F-16 при нанесении ударов по территории Российской Федерации.
Эксперт убеждён, что подобное заявление можно приравнять к объявлению войны со стороны Североатлантического альянса. Он также призвал как можно быстрее пресечь реализацию этого опрометчивого решения Столтенберга.
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«Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — прокомментировал ситуацию Брайен.
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Евгения Парфентьева