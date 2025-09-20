Узбекистан выразил протест Украине из-за рабства 13 граждан
Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан
МИД Узбекистана направил Украине ноты протеста из-за удержания в рабстве 13 граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Ахрор Бурханов.
Министерство иностранных дел Узбекистана направило ноты протеста в украинский МИД и Генеральную прокуратуру. Сотрудники посольства прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств, добавил Бурханов.
Дипведомство также рекомендовало гражданам Узбекистана не посещать Украину.
Ранее стало известно, что под Киевом в рабстве удерживали 13 человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: