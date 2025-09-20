Трамп допустил шатдаун в США с начала октября
Трамп допустил шатдаун правительства США из-за решения Сената о финансировании
Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала шатдауна — приостановки работы федерального правительства — после того, как Сенат отклонил законопроект о его финансировании. Слова американского лидера в ходе общения с журналистами в Белом доме передает ТАСС.
Трамп пояснил, что для продолжения финансирования работы правительства документ, который одобрила ранее Палата представителей Конгресса США, должен поддержать и Сенат.
«У нас (республиканцев) 53 сенатора, а нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать (за созданный республиканцами проект). А я не думаю, что они так проголосуют», — поделился президент США.
При этом в случае шатдауна в стране многие программы, которые поддерживают демократы, оплачиваться не будут. Трамп намерен продолжать переговоры, но сомневается, что проблема разрешится быстро.
«Это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — отметил он.Ранее в пятницу Сенат США отклонил законопроект временного бюджета, который предусматривал финансирование ведомств до 21 ноября. Против документа проголосовали 48 сенаторов.
При этом новый финансовый год в США начинается уже 1 октября.
