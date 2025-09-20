Трамп допустил шатдаун в США с начала октября

20 сентября 2025, 02:30

Трамп допустил шатдаун правительства США из-за решения Сената о финансировании

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп допустил возможность начала шатдауна — приостановки работы федерального правительства — после того, как Сенат отклонил законопроект о его финансировании. Слова американского лидера в ходе общения с журналистами в Белом доме передает ТАСС.





Трамп пояснил, что для продолжения финансирования работы правительства документ, который одобрила ранее Палата представителей Конгресса США, должен поддержать и Сенат.





«У нас (республиканцев) 53 сенатора, а нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать (за созданный республиканцами проект). А я не думаю, что они так проголосуют», — поделился президент США.

«Это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — отметил он.