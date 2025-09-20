Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
В Каларском округе Забайкальского края арестовали 28-летнего водителя вездехода, в котором утонули пять человек. Об этом сообщила прокуратура региона.
Задержанному предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ. Согласно информации следствия, водитель многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) допустил съезд транспортного средства в водоем при движении по бездорожью. В салоне находились шесть сотрудников коммерческой организации и двое охранников. В результате инцидента погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье вездеход с геологами утонул в озере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
