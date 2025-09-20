Минобороны РФ дало ответ на обвинения Эстонии о якобы нарушении границы российскими МиГ-31

20 сентября 2025, 01:14

МО РФ: Российские истребители МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Фото: iStock/Tokarsky

Российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области. Воздушное пространство Эстонии при этом нарушено не было, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.





Согласно заявлению военного ведомства, полёт трёх самолётов РФ был проведён 19 сентября в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Эта информация подтверждается средствами объективного контроля.





«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ.