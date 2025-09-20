Минобороны РФ дало ответ на обвинения Эстонии о якобы нарушении границы российскими МиГ-31
МО РФ: Российские истребители МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии
Российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области. Воздушное пространство Эстонии при этом нарушено не было, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Согласно заявлению военного ведомства, полёт трёх самолётов РФ был проведён 19 сентября в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Эта информация подтверждается средствами объективного контроля.
«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ.
Маршрут авиации пролегал над нейтральными водами Балтийского моря. Российские истребители на протяжении всего перелёта находились на расстоянии более трёх километров от эстонского острова Вайндло.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил своё неодобрение в связи с сообщениями о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.