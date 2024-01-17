Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине.
Захарова отметила, что РФ выполнит все то, о чем заявила. Официальный представитель МИД РФ добавила, что победа не зависит от «позволения» французского лидера или кого-то еще.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позволить нашей стране победить — «значит подвергнуть Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться». Французский лидер также назвал невозможным такой исход для прибалтийских государств.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позволить нашей стране победить — «значит подвергнуть Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться». Французский лидер также назвал невозможным такой исход для прибалтийских государств.
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Екатерина Коршунова