Фото: iStock/Alejo Vazquez
Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» стал предупреждением Западу о том, что Россия больше не намерена вести «игры», заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он считает, что Москва отправила четкий сигнал Вашингтону, Лондону и Берлину, подтверждая серьезность своей позиции в текущем конфликте.
Доктороу также отметил, что с технической точки зрения Россия могла обогнать США в разработке ракетного вооружения на целое десятилетие.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а действия НАТО, включая передачу оружия и подготовку военных кадров, фактически делают альянс участником боевых действий.
Россия предупреждает, что любые грузы с оружием для Киева будут рассматриваться как законные цели. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что политика «накачивания» Украины оружием со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет возможность мирных переговоров.
В Кремле считают, что подобные действия НАТО — это игра с огнем, которая может привести к более серьезным последствиям.
Читайте также:
Politico: Байден договорился с КНР об обмене гражданами
Аналитик Елисеева заявила о неоднозначной политике Казахстана
Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года
Доктороу также отметил, что с технической точки зрения Россия могла обогнать США в разработке ракетного вооружения на целое десятилетие.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а действия НАТО, включая передачу оружия и подготовку военных кадров, фактически делают альянс участником боевых действий.
Россия предупреждает, что любые грузы с оружием для Киева будут рассматриваться как законные цели. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что политика «накачивания» Украины оружием со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и отдаляет возможность мирных переговоров.
В Кремле считают, что подобные действия НАТО — это игра с огнем, которая может привести к более серьезным последствиям.
Читайте также:
Politico: Байден договорился с КНР об обмене гражданами
Аналитик Елисеева заявила о неоднозначной политике Казахстана
Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года
Мария Моисеева