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Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» демонстрирует значительное превосходство российского вооружения над ударными системами, доступными Украине от ее союзников. По мнению журнала Responsible Statecraft, такие ракеты, как ATACMS и Storm Shadow, не могут конкурировать с возможностями «Орешника» из-за их меньшей дальности и ограниченной полезной нагрузки.
Автор публикации отмечает, что дальнейшее использование «Орешника» может поставить Украину и ее союзников в крайне невыгодное положение.
Даже при разрешении атаковать стратегические цели на территории России, доступное Украине вооружение не сможет эффективно противостоять новым российским системам. Это уже вызвало снижение активности сторонников поставок ATACMS и Storm Shadow в США и Великобритании.
Ранее «Радио 1» передавало, что, по ожиданиям Defense News, позволение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ.
Этой ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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Даже при разрешении атаковать стратегические цели на территории России, доступное Украине вооружение не сможет эффективно противостоять новым российским системам. Это уже вызвало снижение активности сторонников поставок ATACMS и Storm Shadow в США и Великобритании.
«Потенциальное использование «Орешника» в будущем сделает ATACMS и Storm Shadow проигрышными в битвах. […] Неудивительно, что сторонники ATACMS в основном замолчали (после применения новейшего оружия РФ)», — пишет автор материала.Журнал делает вывод, что с развертыванием «Орешника» современные западные системы могут оказаться проигрышными в будущих сражениях, подчеркивая изменяющийся баланс сил в конфликте.
Ранее «Радио 1» передавало, что, по ожиданиям Defense News, позволение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ.
Этой ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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Мария Моисеева