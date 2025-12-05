«Заморозка»: В Госдуме раскрыли план действий в случае конфискации активов

05 декабря 2025, 19:42

Депутат Журова: конфискация активов ударит по репутации ЕС

Фото: Istock/artJazz

Конфискация российских активов может создать для стран Евросоюза не только репутационные риски, но и сорвать мирные переговоры. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





В разговоре с «Газетой.Ru» Журова отметила, что в случае конфискации активов Россия может заморозить переговорный процесс по мирному плану.

«Кроме того, мы точно будем обращаться в международные суды и широко освещать данную ситуацию, чтобы нанести как можно больший репутационный ущерб Европе», — добавила депутат.