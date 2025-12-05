«Заморозка»: В Госдуме раскрыли план действий в случае конфискации активов
Депутат Журова: конфискация активов ударит по репутации ЕС
Конфискация российских активов может создать для стран Евросоюза не только репутационные риски, но и сорвать мирные переговоры. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
В разговоре с «Газетой.Ru» Журова отметила, что в случае конфискации активов Россия может заморозить переговорный процесс по мирному плану.
«Кроме того, мы точно будем обращаться в международные суды и широко освещать данную ситуацию, чтобы нанести как можно больший репутационный ущерб Европе», — добавила депутат.По оценке Журовой, лишь немногие страны ЕС согласятся первыми одобрить конфискацию, поскольку именно им затем придётся нести ответственность после завершения конфликта на Украине.
Ранее премьер Бельгии Де Вевер назвал три условия использования активов РФ для Украины.