Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом говорится на его странице в социальной сети X.
Правительство всегда предъявляло три чётких требования, прежде чем рассматривать возможность проведения такой операции, отметил он.
Первое условие — распределение рисков. По словам премьер-министра Бельгии, его страна никогда не согласится нести все риски операции самостоятельно.
Второе требование касается «ликвидности и защиты от рисков». Де Вевер подчеркнул, что Euroclear должен быть финансово обеспечен на случай необходимости.
Третье условие — справедливое распределение расходов между всеми странами-членами Евросоюза. Политик заявил, что все государства, обладающие российскими активами, должны принять участие в этом процессе.
