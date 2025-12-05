Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева

05 декабря 2025, 13:26

Премьер Бельгии Де Вевер назвал три условия использования активов РФ для Украины

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом говорится на его странице в социальной сети X.