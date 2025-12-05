Достижения.рф

Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом говорится на его странице в социальной сети X.



Правительство всегда предъявляло три чётких требования, прежде чем рассматривать возможность проведения такой операции, отметил он.

Первое условие — распределение рисков. По словам премьер-министра Бельгии, его страна никогда не согласится нести все риски операции самостоятельно.

Второе требование касается «ликвидности и защиты от рисков». Де Вевер подчеркнул, что Euroclear должен быть финансово обеспечен на случай необходимости.

Третье условие — справедливое распределение расходов между всеми странами-членами Евросоюза. Политик заявил, что все государства, обладающие российскими активами, должны принять участие в этом процессе.

Екатерина Коршунова

