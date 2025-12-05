VRT: Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ отдать активы РФ Еврокомисси

05 декабря 2025, 03:31

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер вновь подтвердил свой отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии (ЕК). Его речь встретили овацией в национальном парламенте, сообщает бельгийский телеканал VRT.





Политик подчеркнул, что жители Бельгии «являются лояльными европейцами» и поддерживают Украину, однако ЕК не стоит требовать от его страны невозможного. Такое мнение Де Вевер высказал, комментируя план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредита» для Украины.



Премьер-министр Бельгии добавил, что не действует в интересах России. Он до сих пор намерен сделать все возможное, чтобы не допустить размораживания активов и их возврата Москве.



