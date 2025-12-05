VRT: Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ отдать активы РФ Еврокомисси
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер вновь подтвердил свой отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии (ЕК). Его речь встретили овацией в национальном парламенте, сообщает бельгийский телеканал VRT.
Политик подчеркнул, что жители Бельгии «являются лояльными европейцами» и поддерживают Украину, однако ЕК не стоит требовать от его страны невозможного. Такое мнение Де Вевер высказал, комментируя план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредита» для Украины.
Премьер-министр Бельгии добавил, что не действует в интересах России. Он до сих пор намерен сделать все возможное, чтобы не допустить размораживания активов и их возврата Москве.
По его словам, для одобрения Бельгией плана ЕК все страны Европейского союза должны предоставить юридические гарантии, позволяющие полностью разделить финансовые риски, которые может понести Бельгия.
Напомним, что ранее Еврокомиссия предложила предоставить Киеву кредит в размере €165 млрд, используя замороженные активы России. При этом ЕК уже направила странам ЕС юридические предложения по экспроприации российских активов.