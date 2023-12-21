«Придётся сражаться»: В НАТО боятся войны с Россией после падения Украины

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Странам НАТО придётся вступить в войну с Россией, после того, как Украина окончательно падёт, с таким заявлением выступил американский полковник Юджин Виндман в эфире MSNBC.
«Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца», — прокомментировал ситуацию Виндман.
Американский военный отметил, что в случае окончательного падения Киева, российская армия окажется на пороге стран-членов НАТО. Тогда сражаться с Москвой придётся уже не украинцам, а армии Североатлантического альянса.
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