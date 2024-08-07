«Уже вчера»: Великобритания спрогнозировала начало мировой войны

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Мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. Об этом написал в своей статье для издания Express журналист Джонатан Саксти.
«Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы», — считает автор материала.
По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саскти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.
Журналист уточнил, что три точки способны «поджечь» Землю, а именно, конфликт на Украине, израильско-палестинский, а также споры между КНР и США по поводу острова Тайвань.
«Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет», — заключил колумнист.Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад начинает постройку нового военного блока в духе германо-итальянско-японской «оси».
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