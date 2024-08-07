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«Уже вчера»: Великобритания спрогнозировала начало мировой войны

Express: мировая война начнется в ближайшее десятилетие
07 августа 2024, 15:55
Фото: istockphoto/melis82

Фото: istockphoto/melis82

Мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. Об этом написал в своей статье для издания Express журналист Джонатан Саксти.
«Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы», — считает автор материала.

По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саскти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.



Журналист уточнил, что три точки способны «поджечь» Землю, а именно, конфликт на Украине, израильско-палестинский, а также споры между КНР и США по поводу острова Тайвань.

«Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет», — заключил колумнист.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад начинает постройку нового военного блока в духе германо-итальянско-японской «оси».

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#великобритания
#война
#конфликт
#новости
Путин поручил Мантурову координировать работу ведомств в Курской области
07 августа 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову безотлагательно заняться координированием ситуации в Курской области. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства РФ.
«Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — сказал Путин.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей.

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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Стала известна причина наступления ВСУ в Курской области
Захарова: Зеленский отправил ВСУ в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию
07 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский отправил украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы незаметно продлить мобилизацию на Украине. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. По ее словам, правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков на границе в Курской области продолжается до сих пор.

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Украина открыла в Африке «второй фронт»
Захарова: Украина открыла в Африке «второй фронт»
07 августа 2024, 13:39

Фото: сайт МИД РФ

Боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке. Об этом РИА Новости заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского (экс-президент Украины) решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала официальный представитель российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что киевский режим пользуется террористическими методами, совершая диверсии, обстреливая гражданскую инфраструктуру и совершая убийства с политическим подтекстом.

Дипломат резюмировала, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на варварское поведение режима Зеленского, ведь его «террористическая сущность» все более очевидна для всего мира.

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Литва разместила у границ с Россией и Белоруссией «зубы дракона»
07 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Литва купила и уже разместила на границах с Россией и Белоруссией противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT.
По его словам, Литва закупила у местных производителей контрмобильные средства. На эти цели было потрачено четыре миллиона евро.

«Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — заявил Касчюнас.

22 августа планируется открыть первый пункт хранения оборонительных средств. При этом заграждения будут оперативно доставляться к месту установки в случае возникновения необходимости.

Открытие первого пункта для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. Все 27 пунктов будут готовы оперативно доставлять заграждения к месту установки в случае необходимости.

Кроме того, власти запланировали на сентябрь строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

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#литва
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В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестов
Reuters: В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестных акций
07 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/kylieellway

За изготовление российских флагов, использованных в антиправительственных митингах, задержали портных в Нигерии, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правоохранителей. В заявлении сказано, что задержаны некие «спонсоры» портных, но не уточняется, кто именно.
Протесты в Нигерии начались 1 августа в ответ на экономические реформы президента Бола Тинубу. Таким образом для граждан частично отменены субсидии на электричество и топливо. Решение Тинубу вызвало максимальную за 30 лет инфляцию. Известно, что в демонстрациях погибло как минимум 13 человек.

В минувший понедельник, 5 августа, задержали одного из лидеров — Майкла Ленина. Протесты в настоящее время спадают.

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Запад не желает победы Киева: в Китае раскрыли истинную цель Запада конфликта на Украине
GT: правительство Украины еще не поняло, что Запад не желает победы Киева
07 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское правительство так и не осознало, что руководства стран Запада не хотят ее победы и хотят лишь затянуть конфликт с Россией. Об этом китайское издание Global Times, ссылаясь на экспертов.
«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — говорится в статье.

При этом издание передает предупреждение китайского военного эксперта, который пожелал остаться неназванным, о том, что, если истребители F-16 будут использоваться ВСУ для нанесения ударов по территориям России, то это приведет к страшной эскалации.

Кроме того, автор статьи отметил, что высокопоставленные чиновники США вновь ставят свои интересы выше мирного решения украинского конфликта.

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ФСБ раскрыла планы Гитлера по созданию атомной бомбы в нацистской Германии
07 августа 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Архивные документы по созданию атомного оружия в нацистской Германии раскрыла ФСБ России. Отрывки из них опубликованы на сайте ведомства. Нацисты собирались при помощи ракет «Фау-2» бить по советским промышленным центрам в Средней Азии и на Урале.
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие ученые внесли огромный вклад, чтобы создать основы атомной физики. Нацистская Германия стала первым государством, которое запустило проект создания атомной бомбы. Руководителем генерального реферата вооружения и строительства был Вернер Вехтер.

Он рассказал, что в 1944 году разрабатывались проекты бомбардировщиков, способных разрушить, помимо советских промышленных объектов, промышленные объекты Северной Америки. Основным руководителем проекта был Вальтер Дорнбергер.

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Захарова предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков
07 августа 2024, 10:58

Фото: сайт МИД РФ

Украина будет вбрасывать много фейков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее в сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки.

«Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — сказала Захарова.

Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной. Число пострадавших в результате атак ВСУ выросло до 28 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения
07 августа 2024, 08:55

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — сказала Захарова.

Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.

«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил он.

Ранее ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах.

Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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