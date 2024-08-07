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Российские военные успешно и молниеносно сражаются в зоне спецоперации, они добились быстрых и значительных успехов, в то время как среди граждан Украины растет поддержка урегулирования конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
«Украинские чиновники признают, что в обороне ВСУ «есть трещины», вероятны дальнейшие успехи ВС РФ», — указывается в материале.
Обозреватели подчеркнули, что недавние успехи российских войск застали украинских неонацистов врасплох. Кроме того, как пишут журналисты, оборона боевиков ВСУ растянута вдоль фронтовой линии за счет недавнего наступления ВС РФ на Харьков. Функционал украинских военнослужащих усложнен.
FT резюмировала, что недавняя помощь Киеву с американской стороны не дала результатов, поэтому население республики склоняется к мирному диалогу с Россией.
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