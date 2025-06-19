США начали подготовку с целью нанести удар по Ирану в ближайшие дни

19 июня 2025, 05:30

Bloomberg: США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Фото: iStock/Gerasimov174

Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.





По данным агентства, удары могут быть осуществлены уже в эти выходные (21-22 июня), хотя планы остаются подвержены изменениям.





«Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни... Ситуация все еще развивается и может измениться», — пишет Bloomberg.