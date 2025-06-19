США начали подготовку с целью нанести удар по Ирану в ближайшие дни
Bloomberg: США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, удары могут быть осуществлены уже в эти выходные (21-22 июня), хотя планы остаются подвержены изменениям.
«Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни... Ситуация все еще развивается и может измениться», — пишет Bloomberg.Ранее газета Wall Street Journal со ссылками на источники писала, что президент Дональд Трамп одобрил план удара по Ирану во вторник, но не отдал окончательный приказ. Телеканал CNN подтверждает, что Трамп пока воздерживается от санкционирования атаки.
17 июня «Радио 1» передавало, что Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана. В личном блоге президент США отметил, что Иран должен был заключить сделку, которую им предложил лично он. При этом возникший конфликт между иранской стороной и Израилем он назвал позором, считая его пустой тратой человеческих жизней.