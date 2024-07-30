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Мэр Днепропетровска Борис Филатов высказал мнение, что в 2025 году правительство может лишить регионы значительной части финансирования, что может негативно сказаться на местном самоуправлении.
«Мы начинаем обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять, похоже, хотят посягнуть на наши интересы. Ранее мы договаривались с президентом Зеленским и правительством. Мы подписали меморандум, согласно которому мы берём на себя разницу в тарифах, а государство компенсирует нам это четырьмя процентами от подоходного налога для физических лиц. И это работало», — сказал Филатов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания «Политнавигатор».
Министр Филатов отметил, что на 2025 год бюджетная декларация украинских министров уменьшилась на 64%, а 4% «пропало по дороге». Для Днепра это 600 миллионов гривен и 2,6 миллиарда гривен соответственно.
Он предупредил, что если в 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен, то город превратится в кассу по выплате зарплат. Это коснется не только Днепра, но и всей страны.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявляла, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. В случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявляла, что дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. В случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7.
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