Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля

Аслан Бжания (фото: kremlin.ru)
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента страны.
Отмечается, что Бжания не будет баллотироваться, однако его команда пойдёт на выборы. Скорее всего, кандидатом выступит нынешний врио президента Бандра Гунба.
Напомним, что 13 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. До 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации, однако местная оппозиция начала протестовать против принятия соглашения и организовала массовые беспорядки.
Митингующие заявили, что после принятия документа компании из России должны были начать строительство апартаментов в Абхазии. Это якобы привело бы к росту цен на недвижимость, создало риски для экономики, что впоследствии ударило бы по малому и среднему бизнесу.
В итоге оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий и потребовала отставку президента. Бжания покинул свой пост, а досрочные выборы были назначены на 15 февраля.
Читайте также:
И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту
Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей
В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
Напомним, что 13 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. До 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации, однако местная оппозиция начала протестовать против принятия соглашения и организовала массовые беспорядки.
Митингующие заявили, что после принятия документа компании из России должны были начать строительство апартаментов в Абхазии. Это якобы привело бы к росту цен на недвижимость, создало риски для экономики, что впоследствии ударило бы по малому и среднему бизнесу.
В итоге оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий и потребовала отставку президента. Бжания покинул свой пост, а досрочные выборы были назначены на 15 февраля.
Читайте также:
И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту
Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей
В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
Анастасия Чинкова